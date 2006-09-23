Цорн лайкнул комментарий «Кличко курит в сторонке» под речью Кононова 2018 года

Генеральный директор Томас Цорн лайкнул шуточный комментарий о главном тренере команды .

53-летний тренер в апреле прошлого года, до назначения в московский клуб, выступал с мотивационной речью в гостинице «Россия».

В инстаграме сегодня стали публиковать видео выступления Кононова, один из пользователей оставил под роликом комментарий «Кличко нервно курит в сторонке». Цорн поставил ему лайк.

«Будьте вы смелыми. Ну и что, ну проиграли игру, ну вызовут вас на ковер руководители, ну и что?

У тебя в голове: «Да, сегодня я проиграл, но завтра я выиграю, послезавтра выиграю, я играю, мои игроки радуются этому футболу, и все равно жизнь покажет, что я прав».

Надо идти именно к этому футболу. Я хочу, чтобы многие тренеры в первую очередь были в своей методике привязаны все равно к атаке. Еще раз повторю, мы же приходим, и зрители приходят смотреть на красивый футбол, чтобы получить удовольствие», – сказал Кононов.

В прошлом сезоне защитник Андрей Ещенко и хавбек Денис Глушаков были отправлены в дубль «Спартака» после того, как лайкнули в инстаграме публикацию с критикой в адрес Массимо Карреры, который тогда возглавлял команду.

Все требуют отставки Кононова, но трансферы Цорна – кошмар. Крал – не опорник, нет правого защитника, в атаку купили тол

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от «Спартак-Москва» | RedWhite 🔴⚪ (@fcsm_redwhite) 23 Сен 2019 в 5:27 PDT

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