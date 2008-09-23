Okko опроверг информацию о продаже сублицензии на АПЛ «Матч ТВ»

Okko Спорт прокомментировал информацию о возможной продаже сублицензии на показ игр АПЛ телеканалу .

«Не верьте слухам, Okko не ведет переговоры о сублицензии английской Премьер-лиги.

Все матчи будут доступны исключительно по подписке в Okko Спорт», – говорится в сообщении.

Ранее информацию о продаже сублицензии «Матч ТВ» распространил телеграм-канал «ЭкСпорт».

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