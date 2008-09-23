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WADA нашло несоответствия в базе данных московской лаборатории и может отстранить РУСАДА. У России три недели на объяснения

Теги допинг сборная России сборная России жен WADA РУСАДА Сергей Хрычиков московская антидопинговая лаборатория Легкая атлетика

Руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы, член наблюдательного совета РУСАДА Сергей Хрычиков сообщил, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) рассмотрит вопрос о несоответствии РУСАДА кодексу WADA.

«WADA инициировало рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА по ускоренной процедуре в соответствии с Международным стандартом о соответствии.

Основаниями для такого решения являются несоответствия между базой LIMS, имеющейся в распоряжении WADA, и данными московской лаборатории, полученными в январе 2019 года.

Российской стороне предложено в трехнедельный срок подготовить и предоставить в WADA объяснения этих несоответствий», – сказал Хрычиков.

На прошлой неделе журналист немецкого ARD Хайо Зеппельт рассказал о возможных манипуляциях с данными из московской антидопинговой лаборатории. По информации The Telegraph, Россия может пропустить Олимпиаду-2020, если нарушения подтвердятся.

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