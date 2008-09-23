Руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы, член наблюдательного совета РУСАДА Сергей Хрычиков сообщил, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) рассмотрит вопрос о несоответствии РУСАДА кодексу WADA.

инициировало рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА по ускоренной процедуре в соответствии с Международным стандартом о соответствии.

Основаниями для такого решения являются несоответствия между базой LIMS, имеющейся в распоряжении WADA, и данными московской лаборатории, полученными в январе 2019 года.

Российской стороне предложено в трехнедельный срок подготовить и предоставить в WADA объяснения этих несоответствий», – сказал Хрычиков.

На прошлой неделе журналист немецкого ARD Хайо Зеппельт рассказал о возможных манипуляциях с данными из московской антидопинговой лаборатории. По информации The Telegraph, Россия может пропустить Олимпиаду-2020, если нарушения подтвердятся.

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