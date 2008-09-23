Сергей Иванов: «На баскетболе и хоккее должно продаваться пиво. Здесь нет фанатов-дебилов, как в футболе»

Почетный президент лиги ВТБ Сергей Иванов поддерживает идею резрешить продажу пива на баскетбольных, хоккейных, волейбольных и гандбольных матчах.



«На баскетбольных, хоккейных, волейбольных, гандбольных матчах точно должно продаваться пиво. Здесь другая культура боления, здесь нет фанатов-дебилов, как на футболе, которые все это дело портят.

Надеюсь, рано или поздно это произойдет. Ничего такого нет в продаже слабоалкогольных напитков, все же идеально прошло у нас на футбольном чемпионате мира», – сказал Иванов.

Ранее депутаты Госдумы Игорь Лебедев и Дмитрий Свищев внесли законопроект, разрешающий розничную продажу пива на стадионах при условии заключения договора между ИП и организаторами соревнований.

В настоящий момент в России запрещена продажа алкогольной продукции на спортивных мероприятиях.

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