Глушаков отреагировал на лайк Цорна: «Срочно сослать в бэк-офис!»

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков отреагировал на лайк, который генеральный директор Томас Цорн поставил под речью главного тренера команды .

«Срочно сослать в бэк-офис!» – написал Глушаков.

В прошлом сезоне Глушаков и защитник Андрей Ещенко были отправлены в дубль «Спартака» после того, как лайкнули в инстаграме публикацию с критикой в адрес Массимо Карреры, который тогда возглавлял команду.

Цорн лайкнул комментарий «Кличко курит в сторонке» под речью Кононова 2018 года

Фото: скриншот из инстаграма Дениса Глушакова

Угадай через какого футболиста знакомы Месси и Роналду