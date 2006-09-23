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Глушаков отреагировал на лайк Цорна: «Срочно сослать в бэк-офис!»

Теги Спартак премьер-лига Россия Ахмат Денис Глушаков Олег Кононов Томас Цорн соцсети ахахаха Футбол

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков отреагировал на лайк, который генеральный директор «Спартака» Томас Цорн поставил под речью главного тренера команды Олега Кононова.

«Срочно сослать в бэк-офис!» – написал Глушаков.

В прошлом сезоне Глушаков и защитник Андрей Ещенко были отправлены в дубль «Спартака» после того, как лайкнули в инстаграме публикацию с критикой в адрес Массимо Карреры, который тогда возглавлял команду.

Цорн лайкнул комментарий «Кличко курит в сторонке» под речью Кононова 2018 года

Фото: скриншот из инстаграма Дениса Глушакова

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