IAAF в 12-й раз продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики

Международная ассоциация легкоатлетических федераций ( ) в 12-й раз продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Сегодня в Дохе состоялось заседание совета IAAF, на котором рассматривался вопрос восстановления ВФЛА. Совет IAAF единогласно принял решение не восстанавливать организацию.

«Это повторяющаяся проблема – действующие спортсмены работают с ранее отстраненными тренерами, что подрывает создание сильной антидопинговой культуры.

Преждевременно говорить о том, что принятые меры сработали», – заявил глава рабочей группы IAAF по восстановлению ВФЛА Руне Андерсен.

ВФЛА ограничена в правах с ноября 2015 года из-за многочисленных допинговых скандалов. Российские спортсмены, получившие допуск от IAAF, выступают на международных стартах в нейтральном статусе.

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