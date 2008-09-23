Единая лига ВТБ открыла бюджеты клубов. У ЦСКА – 2,861 млрд рублей

Единая лига ВТБ открыла бюджеты российских клубов в сезоне-2018/19.
Самый крупный бюджет оказался у московского ЦСКА – 2,861 миллиарда рублей. Доходная часть в основном состоит из спонсорских денег – 1,565 миллиарда + 1 миллиард.
Бюджеты клубов Единой лиги ВТБ:
ЦСКА – 2,861 млрд рублей
«Химки» – 2,340 млрд
«Зенит» – 1,870 млрд
«Локомотив-Кубань» – 1,309 млрд
УНИКС – 1,001 млрд
«Нижний Новгород» – 435 млн
«Парма» – 233 млн
«Енисей» – 232 млн
«Автодор» – 208 млн.
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.@VTBUL открыла бюджеты клубов за сезон-2018/19 pic.twitter.com/hYRPsj7t9D— Anton Solomin (@anton_solomin) September 23, 2019