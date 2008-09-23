Единая лига ВТБ открыла бюджеты клубов. У ЦСКА – 2,861 млрд рублей

Единая лига ВТБ открыла бюджеты российских клубов в сезоне-2018/19.

Самый крупный бюджет оказался у московского – 2,861 миллиарда рублей. Доходная часть в основном состоит из спонсорских денег – 1,565 миллиарда + 1 миллиард.

Бюджеты клубов лиги ВТБ:

ЦСКА – 2,861 млрд рублей

«Химки» – 2,340 млрд

– 1,870 млрд

«Локомотив-Кубань» – 1,309 млрд

– 1,001 млрд

«Нижний Новгород» – 435 млн

«Парма» – 233 млн

– 232 млн

«Автодор» – 208 млн.

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