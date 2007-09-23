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Глава комиссии WADA: «Положительные результаты некоторых допинг-проб были удалены из базы московской лаборатории»

Теги допинг WADA РУСАДА Хайо Зеппельт московская антидопинговая лаборатория Джонатан Тэйлор Легкая атлетика

Глава комиссии по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джонатан Тэйлор заявил, что что из базы данных московской антидопинговой лаборатории была удалена информация о некоторых положительных пробах. 

«Положительные результаты некоторых допинг-проб были удалены, вопрос – почему.

Мы дадим российской стороне шанс объясниться», – цитирует Тэйлора The New York Times. 

Ранее стало известно, что WADA нашло несоответствия в базе данных московской лаборатории и может отстранить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). 

Российской стороне предложено в трехнедельный срок подготовить и предоставить в WADA объяснения несоответствий. 

На прошлой неделе журналист немецкого ARD Хайо Зеппельт рассказал о возможных манипуляциях с данными московской антидопинговой лаборатории. По информации The Telegraph, Россия может пропустить Олимпиаду-2020, если нарушения подтвердятся.

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