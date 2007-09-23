Глава комиссии WADA: «Положительные результаты некоторых допинг-проб были удалены из базы московской лаборатории»

Глава комиссии по соответствию Всемирного антидопингового агентства ( ) Джонатан Тэйлор заявил, что что из базы данных московской антидопинговой лаборатории была удалена информация о некоторых положительных пробах.

«Положительные результаты некоторых допинг-проб были удалены, вопрос – почему.

Мы дадим российской стороне шанс объясниться», – цитирует Тэйлора The New York Times.

Ранее стало известно, что WADA нашло несоответствия в базе данных московской лаборатории и может отстранить Российское антидопинговое агентство ( ).

Российской стороне предложено в трехнедельный срок подготовить и предоставить в WADA объяснения несоответствий.

На прошлой неделе журналист немецкого ARD Хайо Зеппельт рассказал о возможных манипуляциях с данными московской антидопинговой лаборатории. По информации The Telegraph, Россия может пропустить Олимпиаду-2020, если нарушения подтвердятся.

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