Зверев о нецензурной установке Федерера: «Эти слова помогли мне победить»

Александр Зверев, в воскресенье принесший сборной Европы Кубок Лэйвера, прокомментировал мотивирующую речь, которую ему в перерыве решающего матча с Милошем Раоничем произнес .

38-летний швейцарец сказал 22-летнему немцу, пока они шли по подтрибунному помещению вместе с : «Я хочу, чтобы ты камонил на каждом ###### очке, которое ты выигрываешь. А каждое проигранное встречал как ###### мужик. А то, стоит тебе проиграть очко, ты такой: ###, ######, я так и знал, что так будет».

«Их слова помогли мне выиграть этот матч. Они сказали мне завестись и что этот матч может изменить мой сезон. Я за последнее время проиграл много упорных матчей, но этот выиграл и очень рад», – сказал Зверев.

Зверев обыграл Раонича 6:4, 3:6, 10:4, и принес Европе решающие три очка (13-11).

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