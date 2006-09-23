Россию могут отстранить от Олимпиады, победы ЦСКА и «Локо», «Ливерпуль» – лидер АПЛ, Феттель выиграл Гран-при Сингапура и другие новости утра

1. ЦСКА заскочил на 2-е место в РПЛ, обыграв «Краснодар». В спину дышит «Локомотив», взявший верх в игре с «Оренбургом».

«Спартак» свалился на 9-ю позицию, в Тарасовку уже отправляют Дмитрия Парфенова.

Но еще хуже дела в «Динамо», которое проиграло «Сочи» – Антон Заболотный опять забил и ответил хейтерам! Отставка Хохлова, похоже, неизбежна, клуб уже даже присмотрел замену тренеру.

2. По данным The Telegraph, Россию могут отстранить от Олимпиады-2020 из-за манипуляций с допинг-пробами московской лаборатории. В ОКР эту информацию комментировать отказались. А глава iNADO заявил, что РУСАДА дадут три недели, чтобы объясниться.

3. Себастьян Феттель выиграл этап Гран-при «Формулы-1» в Сингапуре. Это его первая победа с августа 2018 года. В личном зачете немец идет на 5-м месте, а в Кубке конструкторов «Феррари» по-прежнему вторая после «Мерседеса».

4. В АПЛ по-прежнему без потерь идет «Ливерпуль», у которого 6 побед в 6 матчах. К сожалению, игру с «Челси» посмотреть нормально не получилось – возмутился даже Магомед Оздоев. Клопп в очередной раз подтвердил свою крутость.

Оле-Гуннар Сульшер напротив огорчает фанатов «Манчестер Юнайтед», проиграв «Вест Хэму». У «красных дьяволов» всего две победы в чемпионате и седьмое место в таблице. Результаты норвежца просто удручают.

5. «Реал» увез три очка из Севильи и в Ла Лиге идет уже вторым, уступая «Атлетику» по дополнительным показателям. Карим Бензема забил 5-й гол в сезоне и делит лидерство в гонке бомбардиров.

А в «Барсе», тем временем, все больше задумываются об отставке Эрнесто Вальверде.

6. Даниил Медведев выиграл турнир в Санкт-Петербурге – это его третий титул в сезоне.

7. «Витязь» обыграл СКА – это седьмая подряд победа подмосковной команды, которая сохраняет лидерство в Западной конференции. Остальные результаты дня – здесь.

8. «Сент-Луис» победил «Коламбус» в выставочном матче НХЛ (5:3) – двумя очками отметился Клим Костин. Другие результаты – здесь.

9. Надаль, Федерер, Тим, Зверев, Циципас и Фоньини принесли сборной Европы победу в Кубке Лэйвера.

10. На Кубке мира по регби Италия обыграла Намибию, Ирландия разгромила Шотландию. Все результаты дня – здесь.

11. Ксения Цибинова выиграла первый этап Кубка России, опередив Серафиму Саханович и Елизавету Нугуманову.

12. Женская сборная России по волейболу обыграла Сербию в матче Кубка мира.

Цитаты дня

Антон Заболотный: «Полтора года нахожусь под жестким прессингом критиков, хейтеров и экспертов»

Дмитрий Хохлов: «Объявлю об отставке, если в ближайших турах мы не справимся. «Динамо» на дне таблицы»

Марио Фернандес: «Не могу сказать о России ни одного плохого слова. Чувствую, что я дома»