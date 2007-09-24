«Монреаль» – «Торонто». Коршков сделал дубль, став 1-й звездой матча

Форвард Егор Коршков забросил две шайбы, в том числе победную, в выставочном матче с «Монреалем» (3:0) и был признан первой звездой.

23-летний россиянин провел на льду 15:40, в том числе 5:05 – в большинстве, нанес 4 броска в створ ворот, применил 3 силовых приема, сделал один блок-шот, завершив игру с полезностью «+1».

Весной Коршков подписал с «Лифс» 2-летний контракт новичка. Он был задрафтован клубом в 2016 году во 2-м раунде под общим 31-м номером.

В прошлом сезоне Коршков сыграл 19 матчей в КХЛ за «Локомотив» и набрал 5 (3+2) очков. В 9 играх Кубка Гагарина на его счету 3 (0+3) балла за результативность.