11 сотрудников полиции в Краснодарском крае получили различные дисциплинарные наказания (от выговоров до увольнения) после расследования дела о принуждении к сексу 17-летней волейболистки сборной России.

«На сегодняшний день уже принят ряд кадровых решений в отношении 11 полицейских. Четверо сотрудников патрульно-постовой службы полиции уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. К строгой дисциплинарной ответственности привлечены их непосредственные руководители», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Ранее сообщалось, что в ночь на 26 августа сотрудники правоохранительных органов столкнулись на одном из пляжей Витязево с девушкой и молодым человеком, которые занимались любовью. Полицейские отпустили юношу, а 17-летней девушке пригрозили проблемами с отделом по делам несовершеннолетних.

После того, как девушка попросила ее отпустить, двое сотрудников правоохранительных органов надругались над ней, еще один не участвовал в действиях сексуального характера, но находился рядом.

Пострадавшая оказалась участницей юношеской сборной России по пляжному волейболу. Полицейские, причастные к инциденту, были уволены, в их отношении было возбуждено уголовное дело.