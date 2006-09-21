«Спартак» проиграл 4-й матч подряд, Кокорин без футбола до зимы, Мамаев не нужен «Краснодару», РУСАДА опять могут отстранить и другие новости утра

1. «Спартак» потерпел четвертое поражение подряд, уступив «Уфе» и скатившись на 7-е место. В чемпионате у красно-белых уже три поражения подряд – такого не было со времен Якина. Олега Кононова продолжают разносить, но сам тренер сохраняет оптимизм.

Так, слишком много «Спартака» – Вадиму Евсееву очень не нравится, когда говорят только о соперниках его команды. Гениальный тренер добился победы, не нанеся ни одного удара в створ.

2. Александр Кокорин вернется на поле не раньше зимы – «Зениту» отказали в регистрации игрока. Сергей Семак сначала жестко прошелся по РФС, а потом извинился. Александр Медведев отметил, что «Зенит», по всей видимости, смирился с решением.

3. «Краснодар» не отступил от своей позиции и расторг контракт с Павлом Мамаевым. Новым клубом хавбека может стать «Динамо».

4. РУСАДА вновь могут отстранить в связи с подозрениями в изменении данных Московской антидопинговой лаборатории. В самом агентстве утверждают, что нужно дождаться официальной информации.

5. В КХЛ продолжает победную серию «Витязь», обыгравший «Локомотив», несмотря на то, что по ходу матча уступал 0:2. «Амур» потерпел девятое поражение в девяти матчах. Остальные результаты дня – здесь.

6. Российская фигуристка Александра Трусова выиграла короткую программу на Мемориале Непелы.

В мужском катании после короткой программы лидирует россиянин Дмитрий Алиев.

На этапе гран-при среди юниоров в Польше победила американка Алиса Лью, опередившая россиянок Викторию Васильеву (2-е место) и Анастасию Тараканову – (3-е).

7. Сборная России по регби проиграла Японии в матче открытия Кубка мира-2019. Этот турнир надо смотреть обязательно.

8. Девять российских спортсменов подали в суд на главу РУСАДА после его критических высказываний о ВФЛА.

9. Австрийская прокуратура сняла с Шипулина, Гараничева и Логинова обвинения в нарушении антидопинговых правил.

10. На теннисном турнире в Санкт-Петербурге Даниил Медведев обыграл Андрея Рублева и вышел в полуфинал.

Россиянку Ирину Хромачеву дисквалифицировали на месяц за то, что она пыталась продать свое место в квалификации.

11. 19-летний нападающий «Ред Булла» Эрлинг Холанд признан лучшим игроком недели в ЛЧ. А самый красивый гол забил Хуан Куадрадо.

Цитата дня

Вадим Евсеев: «Мы победили, но будет два слова об «Уфе», а все остальное – про «Спартак»