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Чемпионат Европы-2019 по волейболу. 1/4 финала. Видеотрансляция. Россия сыграет со Словенией и другие матчи

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Сегодня мужская сборная России по волейболу сыграет со Словенией в 1/4 финала чемпионата Европы.

На Sports.ru можно посмотреть трансляцию матча Россия – Словения в прямом эфире. Начало – в 21:55 по московскому времени.

Чемпионат Европы

Мужчины

1/4 финала

23 сентября

Любляна, Словения

Россия – Словения – 21.30

Апелдорн, Голландия

Польша – Германия – 21.00

24 сентября

Антверпен, Бельгия

Сербия – Украина – 21.30

Нант, Франция

Франция – Италия – 21.45

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Победитель пары Россия/Словения в полуфинале сыграет с победителем в паре Польша/Германия.

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