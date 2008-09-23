Чемпионат Европы-2019 по волейболу. 1/4 финала. Видеотрансляция. Россия сыграет со Словенией и другие матчи

Сегодня мужская сборная России по волейболу сыграет со Словенией в 1/4 финала чемпионата Европы.
На Sports.ru можно посмотреть трансляцию матча Россия – Словения в прямом эфире. Начало – в 21:55 по московскому времени.
Чемпионат Европы
Мужчины
1/4 финала
23 сентября
Любляна, Словения
Россия – Словения – 21.30
Апелдорн, Голландия
Польша – Германия – 21.00
24 сентября
Антверпен, Бельгия
Сербия – Украина – 21.30
Нант, Франция
Франция – Италия – 21.45
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Победитель пары Россия/Словения в полуфинале сыграет с победителем в паре Польша/Германия.