Чемпионат Европы-2019 по волейболу. 1/4 финала. Видеотрансляция. Россия сыграет со Словенией и другие матчи

Сегодня мужская сборная России по волейболу сыграет со Словенией в 1/4 финала чемпионата Европы.

На Sports.ru можно посмотреть трансляцию матча Россия – Словения в прямом эфире. Начало – в 21:55 по московскому времени.

Чемпионат Европы

Мужчины

1/4 финала

23 сентября

Любляна, Словения

Россия – Словения – 21.30





Апелдорн, Голландия

Польша – Германия – 21.00





24 сентября

Антверпен, Бельгия

Сербия – Украина – 21.30





Нант, Франция

Франция – Италия – 21.45





ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Победитель пары Россия/Словения в полуфинале сыграет с победителем в паре Польша/Германия.