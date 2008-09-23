Артем Вольвич: «Глянул твиттер Соловьева – и мне стало стыдно. Дико, что человек с федерального канала так себя ведет»

Российский волейболист рассказал о своем отношении к политике и ведущему «России 1» Владимиру Соловьеву.

– Если ты публичный человек, нормы морали соблюдаться все равно должны. С этим у нас вообще беда. В соцсетях чуть ли не каждый второй чиновник позволяет себе жестить. Типа того, что в бедности виноваты вы сами, потому что тунеядцы и алкоголики. Есть еще один интересный персонаж. Как же его... Соловьев. Это такое бинго! А он ведь еще ведет какие-то передачи на «России».

Глянул его твиттер - и мне стало стыдно. Даже я, хотя меня знают 20 человек, не могу позволить себе так выражаться. Для меня дико, что человек с федерального канала так себя ведет. Тем более, у него такие рейтинги.

– У вас в твиттере, кстати, есть репосты на политические темы.

– Были моменты. Вот про Сибирь. Когда губернатор Красноярска сначала убеждает, что тушить пожары - экономически невыгодно, а потом ему прилетает от президента и через пару дней он же говорит: «Владимир Владимирович, спасибо вам за помощь. Так вам благодарны, а то совсем задыхались». То есть человек ходит со сменной обувью, а может и ни с одной парой. Меня такое бесит.

– Вы себя сейчас чувствуете в полной безопасности?

– Скорее нет. Если посмотреть вокруг, то понятно, что и меня могут покарать. Взять того же Голунова. Хотя прямо сейчас касательно себя в это не верится. При этом я убежден, что спорт должен быть вне политики.

Если скажут, что олимпийский чемпион поддержал Навального или Путина — это не очень хорошая пропаганда. Не должно быть таких агитаций. Вот если прославленный спортсмен акцентировал внимание на какой-то проблеме, например, поддержал народ, чтобы тушить пожары в Сибири - это другое дело.

– Спортсмены в Госдуме - нормальная история?

– По-разному. Вот взять Александра Карелина. Его уважают, он многим реально помогает. Почему нет?

– Вы себя депутатом можете представить?

– Пока нет. Меня застрелят. Я буду лоббировать много законов, которые будут где-то граничить с абсурдом. По мотивам Сингапура.

– Жесткие меры для коррупционеров?

– Точно. И я могу поехать в этом направлении, – сказал Вольвич.