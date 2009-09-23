Ежов о жизни в России: «Контраст с Канадой очень большой. Там можно уйти, не закрыв дверь, и никто не ограбит»

Вратарь Илья Ежов поделился мнением об уровне жизни в России.

– Панарин говорит, что в России все плохо.

– Я очень давно говорил об этом и Панарину, меня никто не слушал. Говорил правду о разнице, которую видишь, когда приезжаешь из другой страны. Я вырос в Канаде, контраст с ней очень большой. Видишь минусы гораздо ярче и начинаешь ценить элементарные вещи, которые есть там. Например, там можно уйти на работу, не закрыв дверь, и тебя никто не ограбит. Там к этому привыкаешь и не ценишь, а здесь начал такие вещи ценить.

– Что-то изменилось в России?

– Конечно, ремонт в «Юбилейном» сделали.

– Это Петербург, а в регионах?

– Приведу пример. В Канаде везде одно качество еды, в любой деревне или в большом городе. Здесь, если заедешь в деревню, сами попробуйте там что-то найти – еду или кинотеатр. Это даже смешно. Бабушке там скажи какой-нибудь о ролике в интернете, она вам ответит, насколько ей этот интернет нужен. В этом отличие.

Санкт-Петербург – прекрасный город, Москва, Екатеринбург, Новосибирск, но это единицы. Надо смотреть на маленькие города, на деревни, как там относятся к людям, есть ли там развитие. Уровень жизни там отличается от Санкт-Петербурга, а в Канаде в маленьком городе можно найти все. По размерам все будет меньше, но в качестве уступать не будет, – сказал Ежов.

Громкое интервью Панарина – о Путине, беззаконии и контракте с «Рейнджерс». Теперь и текстом