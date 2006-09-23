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Цорн убрал лайк к комментарию «Кличко курит в сторонке» под речью Кононова🤦‍♂

Теги Спартак премьер-лига Россия Олег Кононов Томас Цорн соцсети Футбол

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн убрал лайк к комментарию под речью главного тренера команды Олега Кононова.

Ранее Цорн лайкнул комментарий «Кличко курит в сторонке» под мотивационной речью Кононова, которую он произнес в гостинице «Россия» в 2018 году.

Несколькими часами позже он этот лайк убрал.

Позднее на этот лайк отреагировал бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, который написал: «Срочно сослать в бэк-офис».

В прошлом сезоне Глушаков и защитник Андрей Ещенко были отправлены в дубль «Спартака» после того, как лайкнули в инстаграме публикацию с критикой в адрес Массимо Карреры, который тогда возглавлял команду.

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