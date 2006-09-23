Betting Insider: Хохлов подал в отставку, руководство «Динамо» ее не приняло

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов после поражения от «Сочи» (2:3) подал в отставку, сообщает Betting Insider со ссылкой на футболиста московского клуба.

По информации источника, Хохлов объявил о своем решении команде на сегодняшней тренировке. Однако руководство клуба во главе с представителями банка ВТБ отставку не приняло.

«Динамо» одержало всего одну победу в семи последних матчах под руководством Хохлова. Москвичи набрали 10 очков в 10 турах РПЛ и занимают 11-е место в таблице.

Угадай через какого футболиста знакомы Месси и Роналду