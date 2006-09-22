Пятерочка от «Зенита» и осечка «Ростова», «Барса» – 7-я в Ла Лиге, мировые рекорды Трусовой, волейболисты в 1/4 финала Евро и другие новости утра

1. «Зенит» развалил «Рубин» (5:0) и вышел на 1-е место в РПЛ, Алексей Сутормин сделал дубль. «Ростов» в Саранске проиграл «Тамбову» (никогда не угадаете, кто отметился дублем тут) и отстает от лидера на 3 очка.

Сегодня ЦСКА на «ВЭБ Арене» принимает «Краснодар». Оба клуба получили в Лиге Европы полную авоську (армейцы увезли 5 из Болгарии, а «быки» – из Швейцарии) и наверняка хотят реабилитироваться перед фанатами. Не уверены, кто приехал из Европы более злой? Держите 1000 рублей на ставку бесплатно и ставьте без риска!

2. «Манчестер Сити» разнес «Уотфорд» (8:0) и одержал самую крупную победу в АПЛ в своей истории, «Тоттенхэм» на выезде проиграл «Лестеру». Другие результаты дня – здесь.

3. «Барселона» проиграла «Гранаде» и опустилась на 7-е место в Ла Лиге, у команды Вальверде 7 очков после 5 туров – это худший старт за 25 лет. «Атлетико» не смог забить «Сельте», так что лидер турнира теперь именно «Гранада». Все результаты дня – тут.

4. Российская фигуристка Александра Трусова победила на Мемориале Непелы с мировым рекордом, Константинова – 7-я, Сотскова – 9-я. Трусова побила мировые рекорды Загитовой в произвольной программе и по сумме программ.

4. КХЛ. «Спартак» прервал 8-матчевую победную серию «Автомобилиста», «Ак Барс» выиграл 6-й матч подряд. Все результаты дня – здесь.

5. Сборная России по волейболу обыграла Грецию и вышла в 1/4 финала чемпионата Европы-2019.

6. «Бавария» забила 4 мяча «Кельну», «РБ Лейпциг» выиграл у «Вердера» и лидирует в Бундеслиге.

7. Гонщик «Феррари» Шарль Леклер выиграл поул в квалификации Гран-при Сингапура-2019, Хэмилтон – второй, Феттель – третий, Квят – 16-й.

8. Значимые игроки «Реала» сомневаются в главном тренера Зинедине Зидане, пишет ESPN.

9. «Интер» обыграл «Милан» и вернулся на 1-е место в Серии А, «Ювентус» победил «Верону» и отстает на 2 очка.

10. Выставочные матчи НХЛ. Два очка Гусева помогли «Нью-Джерси» обыграть «Айлендерс», Зыков забил за «Вегас» в игре с «Сан-Хосе».

11. 🏉 Кубок мира-2019 по регби. Австралия победила Фиджи, Франция выиграла у Аргентины, ЮАР уступила Новой Зеландии.

12. Чемпионат России по летнему биатлону. Антон Бабиков выиграл кросс-спринт, Слепов – 2-й, Цветков – 7-й.

13. «Монако» Головина не изменяет традициям: не побеждает 6 матчей со старта сезона и идет 19-м в Лиге 1.

14. Финалист US Open Даниил Медведев вышел в финал турнира ATP в Санкт-Петербурге. Анастасия Павлюченкова сыграет с Наоми Осакой в финале турнира в Японии.

15. «Витесс» Слуцкого победил предпоследнюю команду чемпионата Голландии и вернулся на 1-е место. Правда, у ПСВ и «Аякса» по 2 матча в запасе.

16. 🥊 Сборная России по боксу завоевала три золота и заняла второе место в медальном зачете чемпионата мира в Екатеринбурге.

Цитаты дня.

«В России чрезмерное потребление алкоголя, но это ваша культура». Наблюдение бывшего игрока «Рубина» Скотти.

Тарасова – о рекорде Трусовой: «Если разрешить женщинам делать четверные в короткой программе, то результат будет под 300 баллов».

Дзюба об отмененном голе: «Давайте создадим петицию, чтобы засчитали. Теперь ненавижу VAR».

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