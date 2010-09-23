Кубок мира по волейболу (жен). Россия сыграет с Аргентиной, Китай встречается с США и другие матчи

23 сентября женская сборная России по волейболу сыграет с Аргентиной в рамках седьмого тура Кубка мира в Японии.

Кубок мира

Япония

Женщины

7-й тур

Тояма

Россия – Аргентина – 11.00

Корея – Голландия – 1-3 (19:25, 25:21, 22:25, 23:25)

Камерун – Сербия – 0-3 (22:25, 14:25, 17:25)

Саппоро

Доминиканская Республика – Бразилия – 1-3 (16:25, 25:23, 19:25, 22:25)

Китай – США – 9.00

Япония – Кения – 13.20

Турнирное положение: Китай – 6 побед – 0 поражений (17 очков), США – 6-0 (17), Голландия – 5-2 (16), Россия – 5-1 (13), Бразилия – 4-3 (12), Сербия – 4-3 (12), Доминиканская Республика – 3-3 (6), Корея – 3-4 (9), Япония – 2-4 (8), Аргентина – 1-5 (3), Камерун – 0-7 (1), Кения – 0-6 (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.