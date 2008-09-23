Юрген Клопп: «Кто не любит «Ливерпуль» – у того нет сердца!»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выступил с речью после вручения ему премии The Best.

«Я должен поблагодарить многих людей. Начну со своей семьи, которая, вероятно, сидит дома и смотрит телевизор. Никто не ждал этого двадцать лет назад, десять лет назад, пять лет назад, возможно, и четыре года назад.

И насколько все близко. [Обращаясь к Почеттино:] Маурисио, мы выиграли тот самый матч. Поэтому я здесь, а ты нет. Таков футбол. Но мы прекрасно знаем, какую невероятную работу проделал ты, какую невероятную работу проделал Пеп [Гвардиола], как и многие другие тренеры.

Я должен сказать «спасибо» своему потрясающему клубу, «Ливерпулю». Кто нас не любит... У того нет сердца! Ладно, это неправда, можете любить и другие клубы. Должен сказать «спасибо» владельцам, которые собрали для меня потрясающую команду.

Ну и отдельно я должен поблагодарить свою команду. Как тренер ты можешь быть хорош только так, как хороша твоя команда. Потенциал команды – это одно, а вот реализовать его – дело другое. Я горд руководить такой бандой игроков.

Да, конечно, это индивидуальная награда, но я нахожусь здесь благодаря поддержке многих людей. И мы с вами, очевидно, на приятной стороне жизни. Прошлое было хорошим, настоящее тоже, надеюсь, и будущее будет им.

Но многие люди не здесь находятся в совершенно другом положении. И я хочу объявить, что стал членом семьи Common Goal. Некоторые об этом знают, но не все. Кто не знает – погуглите», – сказал Клопп.

Common Goal – некоммерческая организация, основанная при поддержке футболиста «МЮ» Хуана Маты, которая призывает перечислять 1% от зарплаты на помощь нуждающимся.

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