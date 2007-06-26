Томас Цорн: «Заплатили Глушакову меньше 100 млн рублей. Мы не раздаем всем деньги»

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн прокомментировал уход полузащитника Дениса Глушакова из клуба.

Ранее сообщалось, что «Спартак» выплатит футболисту около 100 миллионов рублей в качестве компенсации за досрочный разрыв контракта.

– Глушаков получил 100 миллионов рублей после разрыва договора?

– Не совсем так. Сумму не могу озвучивать. Это конфиденциально.

– Но меньше или больше заплатили?

– Меньше. У нас нет такого, чтобы раздавать всем деньги. Договорились на более скромную компенсацию.

– Что думаете в целом о ситуации с Глушаковым? Полузащитник стал токсичен, мешал команде? Или просто плохо играл в футбол?

– Вокруг «Спартака» в связи с Глушаковым есть негатив. Откуда он взялся, не очень понимаю. И Денису сказал, что погружаться в это не хочу, но мы должны расторгнуть контракт.

Это решение клуба. Но и Денис тоже сам хотел это сделать, понимал, что к этому все в итоге придет.

– Денис дал у себя в инстаграме объявление, что ищет работу. Вас удивляет отсутствие вариантов?

– Видел тот пост. Мне кажется, получилось остроумно. Думаю, Глушаков найдет клуб. Качественный футболист, с российским паспортом. Желаю ему удачи, – сказал Цорн.