Газзаев предложил отменить добавленное время и пассивный офсайд

Экс-главный тренер и сборной России Валерий Газзаев поделился мнением о необходимых изменениях в футбольных правилах.

«Хотел бы отметить два момента, которые мне не нравятся в современном футболе: не должно быть пассивного или активного положения вне игры – офсайд должен быть офсайдом, и тогда игра станет быстрее.

Мы должны стремиться, чтобы футбол был более быстрый, активный и с многочисленными атаками, а сегодня, учитывая трактовку пассивности и активности положения вне игры, футбол стал более закрытым.

Второе – это время, которое добавляется арбитром после матча, должны быть фиксированные 90 минут. Сейчас мы видим, что часто забивают гол на пятой или шестой добавленной минуте, но кто и как определил – пять или шесть минут добавлено? Нужно, как в хоккее, играть только чистое время.

Футбол – консервативный вид спорта, правила очень редко меняются, но считаю, что эти моменты надо рассмотреть, однако, опять же, это мое мнение», – сказал Газзаев.