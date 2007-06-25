Дисквалифицированные Печенкин и Чернышов обвиняются в участии в организованной допинг-схеме

Международный союз биатлонистов ( ) дисквалифицировал российских спортсменов Александра Печенкина и Александра Чернышова на основании анализа базы данных Московской антидопинговой лаборатории.

Печенкин и Чернышов признаны виновными в нарушении антидопинговых правил при отягчающих обстоятельствах – им вменяется участие в организованной допинг-схеме.

Срок отстранения Печенкина отсчитывается с 21 июня 2019 года, при этом ему будет засчитан срок временного отстранения с 5 ноября 2018 года. Результаты спортсмена, показанные в период с 7 января 2012 года по 6 января 2016 года, будут аннулированы.

Дисквалификация Чернышова отсчитывается с 21 июня 2019 года. Все результаты спортсмена с 17 июля 2014 года будут аннулированы.

Биатлонисты должны возместить расходы IBU, связанные с данным разбирательством.

В течение 21 дня спортсмены могут обжаловать решение о дисквалификации в Спортивном арбитражном суде ( ).

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