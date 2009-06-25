Правительство России на 725 млн рублей увеличило финансирование регионов на развитие спортивной инфраструктуры

Правительство России увеличило финансирование регионов на развитие спортивной инфраструктуры.

Были внесены изменения в программу «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы».

Финансирование строительства и реконструкции спортивных объектов в регионах увеличено на 725 миллионов рублей.

Также в программе увеличены объемы финансирования на развитие спортивной инфраструктуры на приоритетных территориях, в том числе в Байкальском регионе, Калининградской области – на 1550 млн рублей, Северо-Кавказском федеральном округе – на 1350 млн рублей, Дальневосточном федеральном округе – на 1050 млн рублей.