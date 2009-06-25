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Правительство России на 725 млн рублей увеличило финансирование регионов на развитие спортивной инфраструктуры

Теги бизнес Министерство спорта России Политика деньги Легкая атлетика

Правительство России увеличило финансирование регионов на развитие спортивной инфраструктуры.

Были внесены изменения в программу «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы».

Финансирование строительства и реконструкции спортивных объектов в регионах увеличено на 725 миллионов рублей.

Также в программе увеличены объемы финансирования на развитие спортивной инфраструктуры на приоритетных территориях, в том числе в Байкальском регионе, Калининградской области – на 1550 млн рублей, Северо-Кавказском федеральном округе – на 1350 млн рублей, Дальневосточном федеральном округе – на 1050 млн рублей.

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