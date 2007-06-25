Печенкин и Чернышов дисквалифицированы на 4 года за допинг. Решений по делам Устюгова и Слепцовой еще нет

Российские биатлонисты Александр Печенкин и Александр Чернышов дисквалифицированы на 4 года за допинг.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Обвинения в нарушении антидопинговых правил были предъявлены спортсменам в августе 2018 года.
В ноябре 2018-го Международный союз биатлонистов (IBU) официально подтвердил, что открыл допинговые дела против Печенкина и Чернышова, а также против двукратного олимпийского чемпиона Евгения Устюгова и олимпийской чемпионки Светланы Слепцовой.
По делам Устюгова и Слепцовой решения еще не приняты.
Печенкин является чемпионом мира среди юниоров (2010), чемпионом Европы в эстафете (2015). Чернышов – чемпион мира среди юниоров в эстафете (2011).
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