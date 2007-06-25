Реклама 18+
Реклама 18+

Печенкин и Чернышов дисквалифицированы на 4 года за допинг. Решений по делам Устюгова и Слепцовой еще нет

Теги Светлана Слепцова сборная России сборная России жен допинг Евгений Устюгов Александр Печенкин Александр Чернышов ТАСС Биатлон

Российские биатлонисты Александр Печенкин и Александр Чернышов дисквалифицированы на 4 года за допинг. 

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. 

Обвинения в нарушении антидопинговых правил были предъявлены спортсменам в августе 2018 года.

В ноябре 2018-го Международный союз биатлонистов (IBU) официально подтвердил, что открыл допинговые дела против Печенкина и Чернышова, а также против двукратного олимпийского чемпиона Евгения Устюгова и олимпийской чемпионки Светланы Слепцовой. 

По делам Устюгова и Слепцовой решения еще не приняты. 

Печенкин является чемпионом мира среди юниоров (2010), чемпионом Европы в эстафете (2015). Чернышов – чемпион мира среди юниоров в эстафете (2011). 

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Биатлон без Губерниева»! Там фото, инсайды и классные истории🔥 

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться