Печенкин и Чернышов дисквалифицированы на 4 года за допинг. Решений по делам Устюгова и Слепцовой еще нет

Российские биатлонисты и Александр Чернышов дисквалифицированы на 4 года за допинг.

Об этом сообщает со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Обвинения в нарушении антидопинговых правил были предъявлены спортсменам в августе 2018 года.

В ноябре 2018-го Международный союз биатлонистов (IBU) официально подтвердил, что открыл допинговые дела против Печенкина и Чернышова, а также против двукратного олимпийского чемпиона Евгения Устюгова и олимпийской чемпионки Светланы Слепцовой.

По делам Устюгова и Слепцовой решения еще не приняты.

Печенкин является чемпионом мира среди юниоров (2010), чемпионом Европы в эстафете (2015). Чернышов – чемпион мира среди юниоров в эстафете (2011).

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