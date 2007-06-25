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НХЛ. Сергей Зубов включен в Зал хоккейной славы

Теги Питтсбург Монреаль Даллас Ги Карбонно Джим Рутерфорд Сергей Зубов НХЛ Зал хоккейной славы Сочи Хэйли Викенхайзер Вацлав Недомански Хоккей

Зал хоккейной славы в Торонто объявил имена новых лауреатов.

В этом году включения в Зал славы удостоились Сергей Зубов, Вацлав Недомански, Ги Карбонно, Джерри Йорк, Джим Рутерфорд и Хэйли Викенхайзер.

Зубов стал девятым россиянином, который вошел в Зал хоккейной славы.

В НХЛ Зубов, выступавший на позиции защитника, играл за «Рейнджерс», «Питтсбург» и «Даллас». Дважды выигрывал Кубок Стэнли (1994, 1999), а также стал обладателем золота Олимпиады (1992).

За 1068 матчей в лиге набрал 771 (152+619) очко.

В настоящее время Зубов занимает пост главного тренера «Сочи».

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