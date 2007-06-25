НХЛ. Сергей Зубов включен в Зал хоккейной славы

Зал хоккейной славы в Торонто объявил имена новых лауреатов.

В этом году включения в Зал славы удостоились , Вацлав Недомански, Ги Карбонно, Джерри Йорк, Джим Рутерфорд и Хэйли Викенхайзер.

Зубов стал девятым россиянином, который вошел в Зал хоккейной славы.

В НХЛ Зубов, выступавший на позиции защитника, играл за «Рейнджерс», и «Даллас». Дважды выигрывал Кубок Стэнли (1994, 1999), а также стал обладателем золота Олимпиады (1992).

За 1068 матчей в лиге набрал 771 (152+619) очко.

В настоящее время Зубов занимает пост главного тренера «Сочи».