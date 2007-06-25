Дон Черри: «Кубки Стэнли выигрывают канадцы, но «Торонто» задрафтовал россиянина, финнов и американцев. Это поражает»

Известный хоккейный эксперт оценил работу менеджмента «Торонто» на драфте НХЛ-2019.

выиграл Кубок Стэнли с большой жесткой командой, в которой выделялся крепкий канадский парень Том Уилсон. Он из Торонто.

В этом году кубок взял . Это жесткий клуб, в составе которого 16 канадцев. Они применяли очень много силовых приемов. Они нейтрализовали Гертла, Павелски и Карлссона в серии с «Сан-Хосе».

MVP Кубка Стэнли – канадец, я видел, как он играет в Торонто. Райан О’Райлли – жесткий и грубый игрок. Насколько я понимаю, вторым кандидатом на звание самого ценного игрока плей-офф был Джордан Биннингтон. Он выиграл для них . Он тоже из Канады, я видел его игру еще на юниорском уровне. Лучший защитник плей-офф – Алекс Пьетранжело. Еще один жесткий канадский парень из Торонто.

Давайте пройдемся по списку: Уилсон, О’Райлли, Биннингтон и Пьетранжело из Онтарио. 16 канадцев в составе «Блюз». Вот кто выигрывает Кубки Стэнли.

А теперь посмотрите, кого задрафтовал : россиянин, 2 финна и 3 американца. Все они небольшого роста – от 175 до 180 сантиметров. В итоге «Лифс» стали еще меньше и мягче. Меня это просто поражает», – сказал Черри.

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