В интернете появилось фото домашней формы «Зенита» на сезон-2019/20

Изображение домашней формы «Зенита» на следующий сезон появилось в интернете.
Форма выполнена в голубом цвете и имеет геометрический орнамент в виде треугольников, напоминающих о стрелке с эмблемы «Зенита».
Техническим спонсором «Зенита» остается американский производитель экипировки Nike.
В новой домашней форме «Зенит» сыграет в матче на Суперкубок России с «Локомотивом» 6 июля.
Ранее сообщалось, что гостевая форма петербургского клуба будет белого цвета с двойными светло-синими полосками на рукавах и воротнике футболки.
Фото: Footy Headlines
Внимание! Мы открываем предзаказ на новую домашнюю игровую форму!— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) June 21, 2019
Все подробности: https://t.co/PTaz5Cq8W3 pic.twitter.com/lK87eOQCiW