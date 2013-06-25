В интернете появилось фото домашней формы «Зенита» на сезон-2019/20

Изображение домашней формы на следующий сезон появилось в интернете.

Форма выполнена в голубом цвете и имеет геометрический орнамент в виде треугольников, напоминающих о стрелке с эмблемы «Зенита».

Техническим спонсором «Зенита» остается американский производитель экипировки .

В новой домашней форме «Зенит» сыграет в матче на Суперкубок России с «Локомотивом» 6 июля.

Ранее сообщалось, что гостевая форма петербургского клуба будет белого цвета с двойными светло-синими полосками на рукавах и воротнике футболки.

Фото: Footy Headlines