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В интернете появилось фото домашней формы «Зенита» на сезон-2019/20

Теги Зенит премьер-лига Россия фото Nike игровая форма стиль Футбол

Изображение домашней формы «Зенита» на следующий сезон появилось в интернете.

Форма выполнена в голубом цвете и имеет геометрический орнамент в виде треугольников, напоминающих о стрелке с эмблемы «Зенита».

Техническим спонсором «Зенита» остается американский производитель экипировки Nike.

В новой домашней форме «Зенит» сыграет в матче на Суперкубок России с «Локомотивом» 6 июля.

Ранее сообщалось, что гостевая форма петербургского клуба будет белого цвета с двойными светло-синими полосками на рукавах и воротнике футболки.

Фото: Footy Headlines

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