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Защитник Шарлия будет тренироваться с ЦСКА в Австрии. Идут переговоры о трансфере

Теги ЦСКА премьер-лига Россия высшая лига Хорватия Славен возможные трансферы Звонимир Шарлия Футбол

ЦСКА прилетел на сбор в Австрию. 

Вместе с игроками московского клуба тренироваться будет защитник «Славена» Звонимир Шарлия

Параллельно клубы продолжают вести переговоры о возможном трансфере футболиста.

Ранее сообщалось, что  ЦСКА намерен арендовать 22-летнего игрока с правом выкупа.

В текущем сезоне Шарлия провел 31 матч в чемпионате Хорватии, на его счету 11 желтых и одна красная карточка. Подробную статистику игрока можно изучить здесь.

Из Москвы сегодня вылетели 20 игроков. Защитник Марио Фернандес приедет непосредственно в Австрию.

Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Георгий Кырнац;

Защитники: Виктор Васин, Игорь Дивеев, Хердюр Магнуссон, Кирилл Набабкин, Наир Тикнизян, Никита Чернов;

Полузащитники: Ильзат Ахметов, Яка Бийол, Дмитрий Ефремов, Константин Кучаев, Иван Обляков, Арнор Сигурдссон, Константин Марадишвили, Данила Янов;

Нападающие: Федор Чалов, Лассана Н’Диай, Такума Нисимура.

В рамках сбора армейцы примут участие в Кубке «Париматч Премьер». ЦСКА встретится с «Краснодаром» (27 июня), «Спартаком» (30 июня) и «Ростовом» (3 июля).

Фото: твиттер ЦСКА

Ивица Олич: «Шарлия – талантливый игрок, который скоро сможет попасть в сборную Хорватии»

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