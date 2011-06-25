Защитник Шарлия будет тренироваться с ЦСКА в Австрии. Идут переговоры о трансфере

ЦСКА прилетел на сбор в Австрию.
Вместе с игроками московского клуба тренироваться будет защитник «Славена» Звонимир Шарлия.
Параллельно клубы продолжают вести переговоры о возможном трансфере футболиста.
Ранее сообщалось, что ЦСКА намерен арендовать 22-летнего игрока с правом выкупа.
В текущем сезоне Шарлия провел 31 матч в чемпионате Хорватии, на его счету 11 желтых и одна красная карточка. Подробную статистику игрока можно изучить здесь.
Из Москвы сегодня вылетели 20 игроков. Защитник Марио Фернандес приедет непосредственно в Австрию.
Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Георгий Кырнац;
Защитники: Виктор Васин, Игорь Дивеев, Хердюр Магнуссон, Кирилл Набабкин, Наир Тикнизян, Никита Чернов;
Полузащитники: Ильзат Ахметов, Яка Бийол, Дмитрий Ефремов, Константин Кучаев, Иван Обляков, Арнор Сигурдссон, Константин Марадишвили, Данила Янов;
Нападающие: Федор Чалов, Лассана Н’Диай, Такума Нисимура.
В рамках сбора армейцы примут участие в Кубке «Париматч Премьер». ЦСКА встретится с «Краснодаром» (27 июня), «Спартаком» (30 июня) и «Ростовом» (3 июля).
Фото: твиттер ЦСКА
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