Защитник Шарлия будет тренироваться с ЦСКА в Австрии. Идут переговоры о трансфере

прилетел на сбор в Австрию.

Вместе с игроками московского клуба тренироваться будет защитник «Славена» .

Параллельно клубы продолжают вести переговоры о возможном трансфере футболиста.

Ранее сообщалось, что намерен арендовать 22-летнего игрока с правом выкупа.

В текущем сезоне Шарлия провел 31 матч в чемпионате Хорватии, на его счету 11 желтых и одна красная карточка. Подробную статистику игрока можно изучить здесь.

Из Москвы сегодня вылетели 20 игроков. Защитник Марио Фернандес приедет непосредственно в Австрию.



Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Георгий Кырнац;



Защитники: Виктор Васин, Игорь Дивеев, Хердюр Магнуссон, Кирилл Набабкин, Наир Тикнизян, Никита Чернов;



Полузащитники: Ильзат Ахметов, Яка Бийол, Дмитрий Ефремов, Константин Кучаев, Иван Обляков, Арнор Сигурдссон, Константин Марадишвили, Данила Янов;



Нападающие: Федор Чалов, Лассана Н’Диай, Такума Нисимура.

В рамках сбора армейцы примут участие в Кубке «Париматч Премьер». ЦСКА встретится с «Краснодаром» (27 июня), «Спартаком» (30 июня) и «Ростовом» (3 июля).

Фото: твиттер ЦСКА

Ивица Олич: «Шарлия – талантливый игрок, который скоро сможет попасть в сборную Хорватии»