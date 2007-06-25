Реклама 18+
Реклама 18+

Diario Sport: Неймар согласовал контракт с «Барселоной». Он принял первое предложение без обсуждений

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Неймар Футбол

Форвард «ПСЖ» Неймар приблизился к переходу в «Барселону».

Бразильцу удалось согласовать контракт с каталонским клубом. Соглашение будет рассчитано на пять лет, зарплата игрока составит 24 миллиона евро в год – примерно на том же уровне, что и до перехода в «ПСЖ» в 2017-м. В Париже Неймар зарабатывает почти 37 миллионов евро в год.

Отмечается, что футболист согласился на первое же предложение «Барселоны» и не стал обсуждать его, поскольку очень хочет вернуться в Каталонию, понимает, что его трансфер обойдется дорого и не намерен чинить препятствия «Барсе».

Кроме того, Неймар полностью отказался от претензий на 26 миллионов евро, которые он пытался отсудить у «Барселоны» как бонус за лояльность. Эти деньги он должен был получить прямо перед уходом в «ПСЖ».

Отмечается, что «Реал», который также был заинтересован в трансфере Неймара, предлагал ему лучшие финансовые условия, однако футболист хотел вернуться в «Барселону».

Реклама 18+

Опрос

Где хотите видеть Неймара?

21592 голосa 6
  • Барса
    46%
  • Реал
    9%
  • ПСЖ
    5%
  • Нигде
    40%

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться