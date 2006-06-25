Василий Уткин: «Матч» вклинился в тендер на VAR. Бродкастер, прямо аффилированный через «Газпром» с участником соревнований»

Комментатор Василий Уткин поделился информацией о ходе внедрения VAR в чемпионате России.

«Дело постепенно склонялось к тому, что провайдером услуги станет та же компания (называется ПТС), что обеспечивала VAR на решающих матчах Кубка России. Но неожиданно в тендер (формально тендера нет, но по факту так) включился .

Его предложение всерьез рассматривается, хотя оно стоит на полста миллионов рублей дороже и «Матч» готов запустить работу к ноябрю. Вариант с ПТС работает с первого тура. Тут в чем суть?

VAR – это картинка. Но это не телевидение. Это ассистент рефери. Ну, как свисток – звук, но это не повод сотрудничать именно с музыкальным лейблом. Во всех европейских странах работа VAR происходит на технике Hawk Eye – это часть концерна «Сони». «Хок Ай» первым разработал систему видеоанализа для тенниса и продолжает работать в этом направлении. «Хок Ай» – партнер компании ПТС.

«Матч» предполагает просто использовать видеоповторы трансляции. Но вот главный цимес. Лишь в одной стране – в Испании, широко известный пример – год работала система VAR, которую делал для Лиги бродкастер (показчик) турнира, компания «МедиаПро». И сейчас отказались.

Почему? Потому что бродкастер не независим. У него вполне может быть свой интерес – взвинтить интригу, например. Паранойя? Сродни. Но в Испании судейство крайне болезненный вопрос. Противостояние «Реала» и «Барсы», по любому спорному поводу пресса строго пополам... Нельзя. Отказались.

А в России бродкастер прямо аффилирован с участником соревнований, между прочим. Через . Красивая история выгорает, правда? Вот завтра именно такой вопрос решается. В богатом контексте.

Более дорогое и менее оперативно внедряемое предложение рассматривается наравне с зарекомендовавшим уже себя, более дешевым, на лучшей опробованной технике и – независимым. Вот я и думаю: какое предложение возобладает? Очень интересно», – написал Уткин.