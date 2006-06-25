💥Неймар согласовал контракт с «Барселоной», Анюков в штабе Семака, хорват в ЦСКА. Трансферный дайджест Sports.ru

1. Неймар согласовал контракт с «Барселоной». Он принял первое предложение без обсуждений. Так хочет вернуться.

Каталонцы, кстати, продали многострадального Андре Гомеша «Эвертону» за 25 млн евро и за 2,5 млн евро отпустили форварда Кардону в «Осасуну». Собирают деньги на Неймара?

2. «Дерби» разрешил Лэмпарду провести переговоры с «Челси». Баллак может войти в штаб Фрэнки в Лондоне.

3. Анюков вошел в штаб Семака в «Зените». Новичков в Петербурге пока нет, зато появился новый тренер. К слову, «Зенит» включился в борьбу за вингера сборной Колумбии Диаса. Барриос может помочь.

4. Защитник «Славена» Шарлия уже в ЦСКА. Он будет тренироваться с командой на сборе в Австрии, пока клубы договариваются о трансфере. Армейцы также готовят новое предложение «Васко» о переходе хавбека Лукаса Сантоса.

5. «Барселона» обменяет Силлессена в «Валенсию» на Нето. Без доплат. Справедливо?

6. «Спартак» подтвердил, что просматривает вингера «Вольфсбурга-2» Баду. Это креатура Цорна. А форвард москвичей Прошляков пройдет сбор с «Ростовом».

7. «Милан» запросил у «Лиона» информацию о трансфере Фекира и хочет арендовать Тео у «Реала» за 5 млн евро с обязательством выкупа за 15 млн, но там «Байер» готов сразу выкупить игрока за 20 млн.

8. «Монако» хочет продать Фабрегаса из-за высокой зарплаты. Она действительно высокая.

9. Лучший бомбардир «Сент-Этьена» Хазри отказал «Краснодару». Тунисец хорош, но староват для «быков», ему 28.

10. «Бенфика» хочет подписать Кейлора Наваса свободным агентом. Ответ на Буффона в «Порту»? Потянут ли «орлы» зарплату костариканца?

11. «Шанхай Шеньхуа» предлагает Эль-Шаарави зарплату 16 млн евро в год. Шеньхуа-Шеньхуа?

12. «ПСЖ» может включить Паредеса в сделку по Милинковичу-Савичу. Совсем в Лео не верят в Париже.

13. Комличенко интересен «Генту». На воспитанника «Краснодара», также претендуют «Локомотив» и ПАОК.

14. «Уфа» отпустила Еркебулана Сейдахмета в «Кайрат». Всего 3 матча провел в РПЛ «казахстанский Месси».