ARD: сын бывшего вице-президента IBU Ташлера подозревается в сотрудничестве с допинговой клиникой в Германии

По информации телеканала ARD, итальянский биатлонист Даниель Ташлер подозревается в сотрудничестве с допинговой клиникой немецкого врача Марка Шмидта.

Сейчас следствие устанавливает степень участия Ташлера в допинговом скандале: либо он только пользовался услугами Шмидта, либо он еще и помогал врачу с поиском клиентов.

Даниель – сын бывшего вице-президента Международного союза биатлонистов (IBU) Готлиба Ташлера и брат жены австрийского лыжника Йоханнеса Дюра.

Ташлер-младший в 2016-м был дисквалифицирован на два года за применение допинга. Он прибегал к помощи другого известного допингового доктора – Микеле Феррари, который в 2012 году был пожизненно дисквалифицирован. Обратиться к Феррари ему посоветовал отец.

В 2017-м оба Ташлера получили условные тюремные сроки.

В последний раз Даниель Ташлер выступал на Кубке мира в 2014 году.

Вы удивитесь, но в большой допинг вляпалась не Россия: рейды полиции, пакеты с кровью и связь с биатлоном

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Биатлон без Губерниева»! Там фото, инсайды и классные истории🔥