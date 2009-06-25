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Анфиса Резцова: «Почему до спортсменов опять домогаются? Пусть Путин распорядится. ОКР можно сказать: «Чего вы сидите на попе ровно?»

Теги сборная России сборная России жен допинг Владимир Путин Анфиса Резцова Владимир Драчев Политика Биатлон

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова считает, что президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев должен предпринимать больше действий для защиты российских спортсменов.

Сегодня стало известно, что Александр Печенкин и Петр Чернышев дисквалифицированы на четыре года за допинг.

– Честно сказать, я уже так отошла от этого. Мне не интересен бардак, который творится с Олимпиады в Корее и до Кореи. Никем ничего не ликвидировано.

Эти проблемы перешли в прошлом сезоне на Логинова. Как-то нужно действовать Владимиру Драчеву. Не сидеть на месте. Он же президент СБР, должен биться за каждого спортсмена.

– Как ему биться?

– Записаться на прием к президенту, руководителю Олимпийского комитета. Почему до наших спортсменов опять домогаются?

Причем практически ни одна проба не доказана. И тем не менее все пустили на самотек. И что дальше?

– Может пора наказывать не только спортсменов, но и тех, кто их кормил допингом?

– Как мы найдем тех, кто кормил? Если спортсмен попался, значит он согласился это кушать. Вы думаете кто-то согласится рассказать такое?

Это только Резцова могла озвучить, что нам где-то чего-то давали, а мы даже не понимали что именно. 

– Драчев должен обращаться в ОКР?

– И вышестоящим… Президенту России! Он же президент федерации биатлона России, а значит, имеет право записаться на прием к нашим депутатам, которые во все горло говорят: «Мы помогаем. Мы решаем проблемы спорта».

Пусть Путин распорядится. Тем же руководителям ОКР можно сказать: «Ребята, чего вы сидите на попе ровно? Почему не помогаете нашим спортсменам?».

– Может, они делают, но в меру своих сил. Тот же Драчев, например.

– А для чего он тогда шел в президенты СБР? Драчев – депутат Госдумы. Чего ему переживать за федерацию? Нет денег, отвернулись спонсоры – и ладно, – рассказала Резцова.

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