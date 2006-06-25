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«Дерби» разрешил Лэмпарду провести официальные переговоры с «Челси»

Теги Челси Фрэнк Лэмпард премьер-лига Англия Дерби Каунти чемпионшип Футбол

Главный тренер «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард близок к тому, чтобы возглавить «Челси».

«Дерби» выступил с официальным заявлением, в котором сообщил, что разрешил Лэмпарду провести официальные переговоры с лондонским клубом.

«Надеемся, что «Челси» быстро завершит переговоры, учитывая приближающееся начало предсезонной подготовки», – говорится в сообщении на сайте «Дерби».

Сообщалось, что «Челси» предварительно договорился с Лэмпардом о трехлетнем контракте, а Роман Абрамович пообещал не увольнять его два года. Кроме того, его переход обойдется лондонцам в 4 миллиона фунтов.

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