«Дерби» разрешил Лэмпарду провести официальные переговоры с «Челси»

Главный тренер «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард близок к тому, чтобы возглавить .

«Дерби» выступил с официальным заявлением, в котором сообщил, что разрешил Лэмпарду провести официальные переговоры с лондонским клубом.

«Надеемся, что быстро завершит переговоры, учитывая приближающееся начало предсезонной подготовки», – говорится в сообщении на сайте «Дерби».

Сообщалось, что «Челси» предварительно договорился с Лэмпардом о трехлетнем контракте, а Роман Абрамович пообещал не увольнять его два года. Кроме того, его переход обойдется лондонцам в 4 миллиона фунтов.