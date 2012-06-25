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«Барселона» продала Андре Гомеша «Эвертону» за 25 млн евро

Теги Эвертон премьер-лига Англия Барселона Ла Лига трансферы Андре Гомеш Футбол

Полузащитник «Барселоны» Андре Гомеш продолжит карьеру в «Эвертоне» на постоянной основе.

Ливерпульский клуб выкупил 25-летнего португальца за 22 миллиона фунтов (25 млн евро плюс бонусы) и подписал с ним контракт, рассчитанный до конца сезона-2023/24.

«Барселона» купила Андре Гомеша у «Валенсии» в 2016 году за 37 миллионов евро. Он выиграл с каталонцами чемпионат, два Кубка Испании и один Суперкубок.

Минувший сезон Гомеш провел в аренде в «Эвертоне». За клуб АПЛ он сыграл 29 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.

Подробную статистику чемпиона Европы в составе сборной Португалии можно посмотреть здесь.

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