«Барселона» продала Андре Гомеша «Эвертону» за 25 млн евро

Полузащитник «Барселоны» Андре Гомеш продолжит карьеру в на постоянной основе.

Ливерпульский клуб выкупил 25-летнего португальца за 22 миллиона фунтов (25 млн евро плюс бонусы) и подписал с ним контракт, рассчитанный до конца сезона-2023/24.

«Барселона» купила Андре Гомеша у «Валенсии» в 2016 году за 37 миллионов евро. Он выиграл с каталонцами чемпионат, два Кубка Испании и один Суперкубок.

Минувший сезон Гомеш провел в аренде в «Эвертоне». За клуб АПЛ он сыграл 29 матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.

Подробную статистику чемпиона Европы в составе сборной Португалии можно посмотреть здесь.