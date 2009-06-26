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Буффон возвращается в «Ювентус». Он согласился быть дублером Шченсного

Теги ПСЖ Ювентус Джанлуиджи Буффон лига 1 Франция серия А Италия возможные трансферы Войчех Шченсны Футбол

Экс-вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон близок к возвращению в «Ювентус».

41-летний голкипер ведет переговоры с туринским клубом. Он согласился на роль дублера Войчеха Шченсного в команде.

Судя по всему, вратарь Маттиа Перин в это межсезонье «Юве» покинет. Он провел в клубе всего один сезон.

Буффон перешел в «ПСЖ» летом 2018 года на правах свободного агента. До этого он на протяжении 17 лет выступал за «Ювентус».

В Лиге 1 итальянец провел 17 матчей и вместе с клубом стал чемпионом Франции. По завершении сезона Буффон покинул «ПСЖ».

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