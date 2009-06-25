НХЛ. Панарин встретится с представителями «Чикаго», «Рейнджерс» и «Айлендерс»

Журналист Дэвид Паньотта сообщил, что нападающий Артемий Панарин встретится с представителями «Чикаго», «Рейнджерс» и «Айлендерс».
Ранее сообщалось, что хоккеист также запланировал встречу с «Флоридой» на этой неделе.
«После встречи с «Флоридой» Панарин отправится в Нью-Йорк. Ожидается, что он встретится с «Рейнджерс» и «Айлендерс».
«Блэкхокс» должны позвонить или встретиться с ним на этой неделе», – написал Паньотта.
1 июля Панарин станет неограниченно свободным агентом.
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