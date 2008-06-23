У Валуева опухоль мозга, Гулиев оштрафован за быструю езду, Лобов победил Малиньяджи, «Нэшвилл» обменял Суббана и другие новости утра

1. В Тампе прошел турнир по кулачным боям Bare Knuckle FC 6. Лобов победил Малиньяджи, который теперь может завязать.

2. У депутата и бывшего боксера Валуева диагностировали опухоль мозга. Он уже перенес две операции.

3. В НХЛ потолок зарплат поднялся до 81,5 млн долларов, пол – до 60,2 млн. «Нэшвилл» обменял Суббана в «Нью-Джерси». «Каролина» выменяла Марло у «Торонто». Джей Ти Миллер теперь в «Ванкувере». Что касается драфта – «Вегас» взял Дорофеева, «Эдмонтон» – Коновалова, «Каролина» – Слепца.

4. На Кубке Америки по футболу Бразилия вынесла Перу, Венесуэла одолела Боливию. Обе команды-победительницы уже в четвертьфинале. На Кубке Африки Нигерия одолела Бурунди, ДР Конго проиграла Уганде, Гвинея поделила очки с Мадагаскаром.

5. «Барселона» отказалась от трансфера де Лигта. Общие затраты превысили бы 200 млн евро. Зато Неймар с Гризманном все еще на повестке.

6. У «Реала» появится женская команда, это уже официально.

7. На Гран-при Франции Хэмилтон выиграл поул, Боттас – второй, Леклер – третий, Квят – шестнадцатый.

8. Хэмилтону далеко до футболиста Гулиева, который получил штраф за превышение скорости, будучи лишенным водительских прав. Тем временем «Спартак» показал новый клубный автобус.

9. Американский хореограф Гомез обвинила Глейхенгауза в плагиате ее постановки для программы Загитовой. Россиянин извинился.

10. Даниил Медведев почти три часа играл с французом Симоном и все же уступил ему в полуфинале турнира в Лондоне.

11. В волейбольной Лиге наций Россия выиграла у Болгарии, Италия уступила Аргентине.

12. В Лондоне Рафаэль Ловато победил Гегарда Мусаси и стал чемпионом Bellator в среднем весе.

13. Если вдруг кому-то интересно, Россия лидирует в медальном зачете Европейских игр.

Цитата. Сергей Степашин: «Кокорин не скандалил в «Динамо». Как ушел в «Зенит» – заскандалил»