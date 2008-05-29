Кононов остался в «Спартаке», «Витесс» Слуцкого не попал в ЛЕ, Гаттузо ушел из «Милана» и другие новости утра

1. «Спартак» оставил Кононова на посту главного тренера. Цели на сезон – Кубок России и попадание в Лигу чемпионов, первоочередная задача в Лиге Европы – проход в групповой этап.

2. «Витесс» Слуцкого проиграл «Утрехту» Адвоката и не вышел в Лигу Европы :(

3. Неймара лишили капитанской повязки в сборной Бразилии перед стартующим 15 июня Кубком Америки. А на тренировке у игрока «ПСЖ» возникли проблемы с коленом.

4. Эрнесто Вальверде весь день «увольняли» из «Барселоны», но он, похоже, остается. За негой горой стоит президент клуба Жозеп Бартомеу.

5. Итоги сезона в КХЛ: Никитин признан лучшим тренером сезона, Метсола стал лучшим вратарем, Коновалов назван лучшим новичком, президента ЦСКА Есмантовича выбрали лучшим менеджером. Дитц, Хартикайнен и Михеев вошли в символическую сборную. «Йокерит» возглавил рейтинг клубов, СКА и ЦСКА – в тройке, «Адмирал» – последний.

В лиге могут ввести пол зарплат – от 270 до 450 млн рублей - 18 клубов поддерживают идею, 3 – нет. А еще КХЛ может вернуть драфт.

6. ЧМХ-2020. Россия сыграет в группе с Финляндией, США, Швейцарией, Латвией, Норвегией, Италией и Казахстаном.

7. Трансферы. Гаттузо ушел из «Милана», отказавшись от компенсации, а Леонардо покинул пост спортивного директора. Виллаш-Боаш возглавил «Марсель».

Игорь Денисов, видимо, завершит карьеру. Глушаков и Ханни уйдут из «Спартака», Промес может вернуться. Денис Давыдов перешел в софийский ЦСКА.

«Барселона» хочет вернуть Неймара, Дембеле может перейти в «ПСЖ». «Атлетико» подписал защитника «Порту» Фелипе и приглашает Кавани. Лукаку согласовал контракт с «Интером».

8. Чалов стал лучшим игроком мая в РПЛ. Обошел Дриусси и Дзюбу. Спорно?

9. Ролан Гаррос. У мужчин Хачанов, Монфис, Зверев, дель Потро, Пуй вышли во второй круг. У женщин – Халеп, Осака, Блинкова, Касаткина, Соболенко, Азаренко, а вот Родина выбыла.

10. В «Челси» неспокойно накануне финала Лиги Европы. Сарри в бешенстве ушел с тренировки, пнув кепку, после конфликта Луиза и Игуаина. Кепа, твой выход!

11. Единая лига ВТБ. В третьем матче 1/2 финала ЦСКА в гостях обыграл «Зенит» и вышел в финал.

12. Двукратная чемпионка мира и обладатель Кубка мира Габриэла Коукалова завершила карьеру. Реакция Губерниева: «Конец бесконечному вранью и лицемерию. Тьфу на вас».

13. Матчи ЧМ-2022 по волейболу примут Москва, Петербург, Казань и еще пять городов. Могут также Белгород, Ярославль и Кемерово.

14. «Формула-1». Феттель может завершить карьеру в этом году, на его место претендует Боттас.

15. Скандал в Испании. Президент «Уэски» и экс-игрок «Реала» Рауль Браво задержаны по подозрению в организации договорных матчей. Полиция считает подозрительными матч «Уэски» в прошлом сезоне и «Валенсии» – в этом.

16. ПФЛ. «Сахалин» второй год подряд выигрывает зону «Восток», но не сыграет в ФНЛ. Скорее всего, в первой лиге останется «Балтика».

17. «Джиро д’Италия». 16-й этап. Чикконе победил, Сиваков – 16-й, Карапас упрочил лидерство в общем зачете.

Цитаты дня:

Сергей Прядкин: «Ведущие клубы РПЛ с лобби на уровне правительства, Госдумы и Совфеда работают по вопросу возвращения пива на стадионы»

Евгения Медведева: «В Россию тянет почти каждый вечер. Была бы возможность – чаще прилетала»

Юрген Клопп: «Мир ждет от «Ливерпуля» победы в финале Лиги чемпионов»