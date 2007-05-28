Кононов остается в «Спартаке». Цели на сезон – Кубок России и попадание в Лигу чемпионов

Главный тренер Олег Кононов сохранил занимаемый пост.

Выступление основной команды во всех турнирах было признано неудовлетворительным: «Спартак» не сумел добиться поставленных на сезон задач.

Кононов в ходе выступления на совете директоров критически оценил итоги своей работы в «Спартаке» в завершившемся сезоне.

«Несмотря на тот факт, что Кононов набрал наибольший процент очков среди тренеров, руководивших командой по ходу сезона в РПЛ, «Спартак» не добился нужного результата в чемпионате. То же касается и выступления в Кубке страны и Лиге Европы.

Тем не менее совет директоров принял решение сохранить за Кононовым пост главного тренера и доверил ему подготовку команды к следующему сезону», – говорится в заявлении клуба.

В предстоящем сезоне совет директоров поставил перед командой следующие задачи: по итогам РПЛ-2019/20 занять место в зоне Лиги чемпионов, выиграть Кубок России.

Первоначальная задача в Лиге Европы – попасть в групповой турнир, после чего цели будут скорректированы.

На совете директоров также был утвержден план комплектования команды в предстоящее трансферное окно, которым займется генеральный директор в контакте с тренерским штабом.

В завершившемся сезоне «Спартак» финишировал на пятом месте в чемпионате России. Красно-белые выбыли в 1/4 финала Кубка России, проиграв «Уралу» (2:2, 0:1), а также заняли последнее место в группе .