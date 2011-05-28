Двукратная чемпионка мира и обладатель Кубка мира Габриэла Коукалова завершила карьеру

Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова объявила о завершении спортивной карьеры.

Она пропустила два последних сезона из-за проблем с икроножными мышцами.

«Как вы знаете, в начале прошлого года я была вынуждена прервать свою спортивную карьеру из-за проблем со здоровьем. Этот период был самым тяжелым в моей жизни. Все навалилось сразу, и я решила закончить с биатлоном. Полагаю, это было самое тяжелое время в моей жизни.

Во время вынужденного перерыва я многое поняла, очистила разум, отдохнула, обрела новую силу. К моему удивлению, проблемы со здоровьем стали уменьшаться. Я даже начала активную подготовку, и тренировки меня радовали. Ко мне вернулось чувство, которое я уже давно не испытывала, оно так меня мотивировало. Я стала думать, что вернусь в спорт, несмотря на все сложности.

Сегодняшний шаг сложный для меня, но я решил закончить спортивную карьеру.

Я благодарна всем людям, которые были на моем пути к вершине, всем, кто в меня верил. Товарищам по команде и Союзу биатлонистов Чехии – они помогли мне сформировать характер. Благодарна тренерам, команде, менеджерам, чешским и иностранным коллегам – всем, без кого я бы, наверное, не добилась таких результатов.

И, конечно, спасибо фанатам. Вы давали мне энергию, и за это я должна поблагодарить вас и пожелать вам счастья в жизни», – написала Коукалова.

29-летняя Коукалова является двукратным серебряным призером, а также обладательницей бронзы Олимпийских игр в Сочи-2014. Она дважды становилась чемпионкой мира и четырежды – призером ЧМ (2-2-2).

Габриэла 17 раз побеждала в гонках на этапах Кубка мира, всего на ее счету 39 личных подиумов КМ (17-14-8). В сезоне-2015/16 стала победительницей общего зачета КМ.