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    RAC1: президент «Барселоны» Бартомеу не хочет увольнять Вальверде

    Теги Барселона Эрнесто Вальверде Ла Лига Жозеп Бартомеу Футбол

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде, вероятно, сохранит свой пост.

    Президент клуба Жозеп Бартомеу не намерен увольнять 55-летнего специалиста, сообщает каталонская радиостанция RAC1.

    Несмотря на различные мнения в совете директоров «Барселоны» и давление со стороны других руководителей клуба, Бартомеу считает, что 55-летний тренер не виноват в том, как закончился сезон.

    Президент хочет, чтобы Вальверде продолжил работать с командой в новом сезоне. Контракт тренера рассчитан до лета 2020 года.

    Вальверде возглавил «Барселону» в мае 2017 года. Он выиграл с командой два чемпионата Испании и по разу взял Кубок и Суперкубок Испании.

    «Барселона» при Вальверде дважды вылетала из плей-офф Лиги чемпионов, одержав крупные победы в первых матчах. В прошлом сезоне сине-гранатовые уступили в 1/4 финала «Роме» (4:1, 0:3), а в этом сезоне – в 1/2 финала «Ливерпулю» (3:0, 0:4).

    Ранее стало известно, что тренирующий сборную Бельгии Роберто Мартинес – основной кандидат на пост тренера «Барселоны» в случае отставки Вальверде.


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