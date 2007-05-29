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    Неймар из-за дискомфорта в колене досрочно завершил тренировку сборной Бразилии

    Теги ПСЖ Сборная Бразилии по футболу лига 1 Франция травмы Кубок Америки Неймар Футбол

    Нападающий сборной Бразилии Неймар испытывает проблемы с левым коленом.

    Во время тренировки бразильцев 27-летний форвард почувствовал боль в колене.

    Он попробовал выполнить несколько упражнений, но не смог, а позже в сопровождении врача сборной Родриго Ласмара покинул поле.

    Позже стало известно, что Неймар ощутил дискомфорт в колене. Он уже начал курс лечения, врачи будут наблюдать за игроком.

    В этом сезоне Неймар пропустил два месяца из-за рецидива травмы пятой плюсневой кости.

    Неймар был лишен капитанской повязки в сборной Бразилии перед стартующим 15 июня Кубком Америки, новым капитаном стал Дани Алвес.


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