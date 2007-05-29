Неймар из-за дискомфорта в колене досрочно завершил тренировку сборной Бразилии

Нападающий сборной Бразилии Неймар испытывает проблемы с левым коленом.
Во время тренировки бразильцев 27-летний форвард почувствовал боль в колене.
Он попробовал выполнить несколько упражнений, но не смог, а позже в сопровождении врача сборной Родриго Ласмара покинул поле.
Позже стало известно, что Неймар ощутил дискомфорт в колене. Он уже начал курс лечения, врачи будут наблюдать за игроком.
В этом сезоне Неймар пропустил два месяца из-за рецидива травмы пятой плюсневой кости.
Неймар был лишен капитанской повязки в сборной Бразилии перед стартующим 15 июня Кубком Америки, новым капитаном стал Дани Алвес.