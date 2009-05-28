Губерниев – о Коукаловой: «Бесконечному вранью и лицемерию пришел конец! Хотя они есть даже в ее заявлении о завершении карьеры»

Российский комментатор поделился мнением насчет решения двукратной чемпионки мира по биатлону Габриэлы Коукаловой завершить карьеру.

«Были времена, когда мы нормально – и даже с долей симпатии – общались с чешской биатлонисткой !

Потом она начала сходить с ума, странно себя вести, придумывать разные истории и врагов! Перед тем, как у нее неожиданно заболели ноженьки в Эстерсунде, она тренировалась как ломовая лошадь!

Потом долгое время не выступала, затем решила вернуться, а сегодня и вовсе закончила со спортом! Внезапно девушка почувствовала радость от того, что ей не нужно выигрывать гонки.

Я просто валяюсь от смеха. Мои биатлонные тапочки ржут в голос! И внезапно я почувствовал радость! Бесконечному вранью и лицемерию пришел конец! Хотя нет, вранье и лицемерие даже в заявлении спортсменки! Как говорится: «Тьфу на вас еще раз», – написал Губерниев.

Коукалова пела, раздевалась и дерзила России за допинг. А теперь – подозрительно уходит