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    Губерниев – о Коукаловой: «Бесконечному вранью и лицемерию пришел конец! Хотя они есть даже в ее заявлении о завершении карьеры»

    Теги допинг Дмитрий Губерниев сборная Чехии жен Габриэла Коукалова (Соукалова) Биатлон

    Российский комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением насчет решения двукратной чемпионки мира по биатлону Габриэлы Коукаловой завершить карьеру.

    «Были времена, когда мы нормально – и даже с долей симпатии – общались с чешской биатлонисткой Габриэлой Коукаловой!

    Потом она начала сходить с ума, странно себя вести, придумывать разные истории и врагов! Перед тем, как у нее неожиданно заболели ноженьки в Эстерсунде, она тренировалась как ломовая лошадь!

    Потом долгое время не выступала, затем решила вернуться, а сегодня и вовсе закончила со спортом! Внезапно девушка почувствовала радость от того, что ей не нужно выигрывать гонки.

    Я просто валяюсь от смеха. Мои биатлонные тапочки ржут в голос! И внезапно я почувствовал радость! Бесконечному вранью и лицемерию пришел конец! Хотя нет, вранье и лицемерие даже в заявлении спортсменки! Как говорится: «Тьфу на вас еще раз», – написал Губерниев.

    Коукалова пела, раздевалась и дерзила России за допинг. А теперь – подозрительно уходит

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