Россия не вышла в финал ЧМ, «Барса» лишилась Кубка Испании, «Торонто» – чемпион Востока и другие новости утра

1. Сборная России по хоккею не вышла в финал чемпионата мира. Финны опять оказались умнее, хитрее и к тому же забили на один гол больше. В матче за золото также сыграет сборная Канады, отправившая чехов бороться с россиянами за бронзу.

Российская команда не выигрывает чемпионат мира с 2014 года и не выходит в финал с 2015-го. Овечкин этой весной набрал лишь 3 очка на турнире, в плей-офф – ни одного.

2. «Барселона» уступила «Валенсии» и впервые с 2014 года не выиграла Кубок Испании. Можно порадоваться за Черышева! А Месси все равно установил очередной рекорд.

3. «Бавария» в 19-й раз взяла Кубок Германии, разгромив в финале «РБ Лейпциг». Ковач сделал золотой дубль в первом тренерском сезоне в мюнхенском клубе.

4. Завершилось первенство ФНЛ. «Нижний Новгород» вышел в стыковые матчи, «Балтика» и «Факел» номинально вылетели, хотя это вилами по воде писано.

5. 27+17 Ленарда помогли «Торонто» победить «Милуоки», стать чемпионом Восточной конференции и пробиться в финал НБА.

6. Хэмилтон выиграл поул на Гран-при Монако, Боттас – второй, Ферстаппен – третий, Квят – восьмой.

7. «ПСЖ» продлил контракт с тренером Тухелем до 2021 года.

8. «Динамо» продало все билеты на первый матч на новом стадионе, вмещающем 25 716 человек.

9. ЦСКА повел 2-0 в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Зенитом».

10. Карапас быстрее всех проехал 14-й этап «Джиро д’Италия» и возглавил общий зачет, Закарин проиграл более семи минут.

11. Nike откажется от сокращения выплат спортсменкам во время беременности.

Цитаты.

Жена Овечкина: «Некоторым российским болельщикам нужно обязательно всех облить грязью, если команда проиграла»

Тренер «Барселоны» Вальверде: «15 дней назад мы думали, что можем сделать требл. Не получилось»

Директор «Локомотива» Кикнадзе: «Лучше всего было бы отменить лимит на легионеров»