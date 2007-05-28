Гаттузо покинул пост тренера «Милана»

Главный тренер Дженнаро Гаттузо ушел со своего поста.

41-летний специалист и клуб расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

«Милан» намерен определиться с кандидатурой нового тренера до начала летнего турнира Международного кубка чемпионов и старта нового сезона серии А.

«Я имел честь общаться с Гаттузо в последние шесть месяцев с момента моего прихода в клуб.

Он приложил максимум усилий и работал неустанно в этом сезоне, всегда принимал на себя всю полноту ответственности и ставил клуб выше всего остального.

Хочу от всего сердца поблагодарить Дженнаро», – сказал генеральный директор «Милана» .

Гаттузо возглавил «Милан» в ноябре 2017 года. Под его руководством клуб занимал шестое и пятое место в чемпионате Италии.

В этот период «россонери» в среднем набирали за матч серии А 1,81 очка. Больше «Милана» за этот же отрезок набирали за матч только «Наполи» (2,13 очка) и «Ювентус» (2,44 очка).

Гаттузо ушел из «Милана» из-за разногласий с Газидисом и отказался от компенсации