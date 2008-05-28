Чалов стал лучшим игроком мая в РПЛ

Нападающего ЦСКА Федора Чалова признали лучшим футболистом чемпионата России в мае.

21-летний форвард в этом месяце сделал дубль в матче с «Крыльями Советов» (6:0) и забил гол в ворота «Ахмата». В играх с «Зенитом» (1:3) и «Динамо» он не сумел отличиться.

Чалов набрал 13 074 голоса (42,07%). В мае он дважды признавался игроком тура.

В тройку по итогам месяца также вошли нападающий Себастьян Дриусси (5 606 голосов, 18,04%), забивший 5 голов в 3 матчах, и форвард «Зенита» (5 288 голосов, 17.02%), сделавший 4 голевых паса в двух играх.

Символическая сборная РПЛ: в основе – Лунев и Чалов, в запасе – Сафонов и Влашич