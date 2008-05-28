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    Чалов стал лучшим игроком мая в РПЛ

    Теги ЦСКА Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия рейтинги болельщики Себастьян Дриусси Федор Чалов Футбол

    Нападающего ЦСКА Федора Чалова признали лучшим футболистом чемпионата России в мае.

    21-летний форвард в этом месяце сделал дубль в матче с «Крыльями Советов» (6:0) и забил гол в ворота «Ахмата». В играх с «Зенитом» (1:3) и «Динамо» он не сумел отличиться.

    Чалов набрал 13 074 голоса (42,07%). В мае он дважды признавался игроком тура.

    В тройку по итогам месяца также вошли нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси (5 606 голосов, 18,04%), забивший 5 голов в 3 матчах, и форвард «Зенита» Артем Дзюба (5 288 голосов, 17.02%), сделавший 4 голевых паса в двух играх.

    Символическая сборная РПЛ: в основе – Лунев и Чалов, в запасе – Сафонов и Влашич


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