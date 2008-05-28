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    «Йокерит» возглавил рейтинг клубов КХЛ по итогам сезона

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    КХЛ опубликовала рейтинг клубов лиги по итогам прошедшего сезона.

    В оценку команд включены такие параметры, как спортивный результат (30%), ТВ-индекс (15%), заполняемость арены (10%), вместимость арены (5%), потенциал локального рынка (5%), расходы на оплату труда игроков (20%), государственное финансирование (10%), несвоевременное осуществление расчетов по оплате труда с игроками (5%).

    Первое место в обновленном рейтинге занял «Йокерит», последнее – «Адмирал».

    Лидером рейтинга прошлые два сезона был СКА.

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